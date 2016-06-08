Мер Терехов чітко відповів, як Харків діятиме під час надзвичайного стану

Зленеський оголосив про призов резервістів – битві з ворогом за свою землю бути

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Чого не показали в ефірі? | Про що говорили експерти у студії Свободи слова на ICTV під час реклами