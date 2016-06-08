Сьогодні о 21:30 програма «Свобода слова» на ICTV вийде зі спеціальним випуском, щоб глядачі наживо могли відстежувати та аналізувати соціально-політичну ситуацію в країні та закордоном.
Свобода слова на ICTV — спецвипуск програми від 23.02.2022
Примусова мобілізація у псевдореспубліках | Як реагуватиме Україна? Ірина Верещук розповіла
Спікер Стефанчук одразу після введення надзвичайного стану вийшов у прямий ефір Свободи слова
Мер Терехов чітко відповів, як Харків діятиме під час надзвичайного стану
Свобода слова — спецвипуск програми від 22.02.2022
Воєнний стан БУДЕ? Прем’єр-міністр Шмигаль відповів
Зленеський оголосив про призов резервістів – битві з ворогом за свою землю бути
Чого не показали в ефірі? | Про що говорили експерти у студії Свободи слова на ICTV під час реклами
Вадим Карпʼяк пояснив, чи доречно нового короля Британії називати Карлом
Вадим Карпʼяк розвінчав міф про художню унікальність “Майстра і Маргарити” Булгакова
Вадим Карпʼяк розповів, як війна змінила книжні вподобання і чим українців зацікавлять історичні хроніки Шекспіра
Вадим Карпʼяк розповів, як приготувати смачні сосиски з яблуками
Свобода слова – головне політичне ток-шоу України
У студії «Свобода слова» на ICTV – запеклі дискусії політиків, виступи чиновників, громадських діячів, актуальні політичні теми тижня.