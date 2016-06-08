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Свобода слова 2022 – дивитись онлайн

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Тема випуску

Сьогодні о 21:30 програма «Свобода слова» на ICTV вийде зі спеціальним випуском, щоб глядачі наживо могли відстежувати та аналізувати соціально-політичну ситуацію в країні та закордоном.

Гості програми

Гості програми - 23. 02. 2022

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Про проект

Про проект

Свобода слова – головне політичне ток-шоу України

У студії «Свобода слова» на ICTV – запеклі дискусії політиків, виступи чиновників, громадських діячів, актуальні політичні теми тижня.

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