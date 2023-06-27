Чому зараз важливі щоденники війни? Вадим Карпʼяк обговорив новий феномен часу з відомими письменниками на “Книжковому Арсеналі”

Із 22 по 25 червня у Києві проходив XI Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”. Ведучий ICTV Вадим Карпʼяк відвідав одну із найбільших літературно-мистецьких подій країни, а також поговорив про щоденники війни як явище із письменниками Анатолієм Дністровим та Остапом Сливинським в ефірі Радіо Культура.

На Книжковому Арсеналі були презентовані Щоденники вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. Перебуваючи в окупації і розуміючи, що за ним прийдуть, письменник закопав свої щоденники, які після звільнення наших територій оцифрував Харківський літературний музей. Упорядкувало і видало книгу “Я перетворююся” видавництво Vivat.

«Ви також маєте свої щоденники: у Анатолія Дністрового – це книга “Битва за життя: щоденник 2022 року”, яка дуже скоро вийде теж у видавництві Vivat; у Остапа Сливинського — це книга “Словник війни”, яка вже вийшла друком. Чому зараз так важливі щоденники війни?» – запитав у співрозмовників ведучий Вадим Карпʼяк.

Український письменник Анатолій Дністровий вважає, що усі щоденники, особливо написані не письменниками, дуже цінні:

“Такі приватні щоденники дають нам емоційний ефект розуміння того, що там відбувалося похвилинно. Це для великої реконструкції війни, для дослідників в майбутньому буде вкрай цінний матеріал”.

Остап Сливинський висловив цікаву думку про терапевтичний вплив щоденників: “Насправді, відчувати себе всередині унікального досвіду — тяжко психологічно. Це позбавляє грунту під ногами, бо ми неминуче опиняємося в ролі першопрохідців якогось континенту, на якому ще нікого не було.

Читання щоденників звільняє нас від відчуття переживання унікального досвіду”.

Повну розмову про щоденники війни як явище шукайте за посиланням.