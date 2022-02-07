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Video: Свобода слова — повний випуск від 07.02.2022

Свобода слова на ICTV від 07.02.2022 - дивіться онлайн. Напруженість біля українських кордонів зберігається. Очільники Франції і Німеччини хочуть умиротворити Кремль. Чого чекати цього тижня від мінських і нормандських переговорів?

Свобода слова — повний випуск від 07.02.2022
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Свобода слова на ICTV від 07.02.2022 – дивіться онлайн.

Напруженість біля українських кордонів зберігається.

Очільники Франції і Німеччини хочуть умиротворити Кремль.

Чого чекати цього тижня від мінських і нормандських переговорів?

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 07.02.2022 / 07.02.2022 23:59
07.02.2022 23:59

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