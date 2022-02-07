Video: Свобода слова — повний випуск від 07.02.2022

Свобода слова на ICTV від 07.02.2022 - дивіться онлайн. Напруженість біля українських кордонів зберігається. Очільники Франції і Німеччини хочуть умиротворити Кремль. Чого чекати цього тижня від мінських і нормандських переговорів?