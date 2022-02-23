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Video: Мер Терехов чітко відповів, як Харків діятиме під час надзвичайного стану

Гість програми Свобода слова на ICTV від 23 лютого 2022 року — Ігор Терехов. Міський голова Харкова про настрої, які панують у Харкові. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 23 лютого 2022 року.

Мер Терехов чітко відповів, як Харків діятиме під час надзвичайного стану
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 23 лютого 2022 року — Ігор Терехов.

Міський голова Харкова про настрої, які панують у Харкові.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 23 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Мер Терехов чітко відповів, як Харків діятиме під час надзвичайного стану / 23.02.2022 22:26
23.02.2022 22:26

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