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Video: Свобода слова на ICTV — спецвипуск програми від 23.02.2022

Сьогодні о 21:30 програма «Свобода слова» на ICTV вийде зі спеціальним випуском, щоб глядачі наживо могли відстежувати соціально-політичну ситуацію в країні та закордоном. У спільному марафоні з інформаційними службами «Вікон» та «Фактів» гості студії проаналізують останні події та їхні наслідки.

Свобода слова на ICTV — спецвипуск програми від 23.02.2022
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Сьогодні о 21:30 програма «Свобода слова» на ICTV вийде зі спеціальним випуском, щоб глядачі наживо могли відстежувати соціально-політичну ситуацію в країні та закордоном.

У спільному марафоні з інформаційними службами «Вікон» та «Фактів» гості студії проаналізують останні події та їхні наслідки.

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова на ICTV — спецвипуск програми від 23.02.2022 / 23.02.2022 16:34
23.02.2022 16:34

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