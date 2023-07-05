Що почитати з книжкових новинок: рекомендації від Вадима Карпʼяка

У Києві пройшов міжнародний фестиваль “Книжковий арсенал” – одна з найбільших літературно-мистецьких подій України, де презентували понад 1300 нових книжок. Відвідав захід і ведучий “Свободи слова” на ICTV та марафону “Єдині новини” Вадим Карпʼяк. Які книжки обрав для себе з поміж найцікавіших літературних новинок і на що радить звернути увагу українцям, Вадим розповів ексклюзивно для Бігмір.

Я цього року поламав традицію і купив тільки дві книжки – “Подорож книжки. Від папірусу до кіндл” Ірен Вальєхо та видання “Проблема трьох тіл”, яке прославило на весь світ китайського автора Лю Цисінь. Обирав, як завжди, інтуїтивно, а чи купувати, вирішував, коли проглянув кілька сторінок, – каже Вадим. – Я часто так обираю книжки – беру навмання якийсь примірник, розгортаю і читаю кілька сторінок. Якщо текст викликає в мене якісь емоції, купую цю книжку”.

“Подорож книжки. Від папірусу до кіндл” Ірен Вальєхо

“Це історія книжок, як вони в процесі людської цивілізації розвивалися. Я люблю такі історії, люблю читати і книжки. Тому мені стало цікаво прочитати історію про них. Коли я взяв цю книжку з полиці, постояв почитав трохи біля стенду на Арсеналі – і одразу захопився”.

Лю Цисінь “Проблема трьох тіл”

“Це трилогія у жанрі наукової фантастики, яку дуже часто хвалять у різних книжкових виданнях за кордоном. Я ж довго до неї приглядався. Зараз купив тільки першу книжку трилогії. Почитаю і вирішу, чи читати дві наступні. Але за відгуками це має бути цікава ґрунтовна наукова фантастика – найліпша в сенсі цього слова”.