Чого не показали в ефірі? | Про що говорили експерти у студії Свободи слова на ICTV під час реклами

Зленеський оголосив про призов резервістів – битві з ворогом за свою землю бути
Свобода слова — повний випуск від 21.02.2022
Нас НІХТО не захистить. Будемо воювати МИ – Ветеран АТО про війну в Україні
Чи готова Україна до “крові й поту” війни? Чесна відповідь
Усі стволи будуть стріляти, коли Путін прийде | Клімкін про 3 речі, які потрібні Україні від заходу
Свобода слова — повний випуск від 14.02.2022
Звернення Президента Зеленського до українського народу
Міністр оборони розповів, чи вводитиметься воєнний стан в Україні
Свобода слова — повний випуск від 13.12.2021
Положення надзвичайної готовності: Президент Зеленський на Свободі слова, 16.03.2020
Як саме перевірятимуть українців на коронавірус — головний санлікар України
Президент Зеленський про правдиву ситуацію з коронавірусом в Україні
Сьогодні ICTV покаже спецвипуск «Свободи слова»
Якими будуть наступні кроки Росії, Заходу та України — Свобода слова на ICTV від 21.02.2022
Вирішальний тиждень для України — Свобода слова на ICTV від 14.02.2022
Чи може зараз дипломатія зупинити російську агресію? — Свобода слова на ICTV від 07.02.2022