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Video: Воєнний стан БУДЕ? Прем’єр-міністр Шмигаль відповів

Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 лютого 2022 року — Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр України про ймовірність введення воєнного стану на території всієї України. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 лютого 2022 року.

Воєнний стан БУДЕ? Прем’єр-міністр Шмигаль відповів
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 лютого 2022 року — Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України про ймовірність введення воєнного стану на території всієї України.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Воєнний стан БУДЕ? Прем’єр-міністр Шмигаль відповів / 22.02.2022 10:33
22.02.2022 10:33

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