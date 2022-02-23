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Video: Спікер Стефанчук одразу після введення надзвичайного стану вийшов у прямий ефір Свободи слова

Гість програми Свобода слова на ICTV від 23 лютого 2022 року — Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради України про введення надзвичайного стану, вибори та загальний настрій Верховної Ради. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 23 лютого 2022 року.

Спікер Стефанчук одразу після введення надзвичайного стану вийшов у прямий ефір Свободи слова
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 23 лютого 2022 року — Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради України про введення надзвичайного стану, вибори та загальний настрій Верховної Ради.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 23 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Спікер Стефанчук одразу після введення надзвичайного стану вийшов у прямий ефір Свободи слова / 23.02.2022 22:30
23.02.2022 22:30

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