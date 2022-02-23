Video: Примусова мобілізація у псевдореспубліках | Як реагуватиме Україна? Ірина Верещук розповіла

Гість програми Свобода слова на ICTV від 23 лютого 2022 року — Ірина Верещук. Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіла про правовий статус на тимчасово окупованих територіях та реакцію України на мобілізацію у так званих "Л/ДНР". Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 23 лютого 2022 року.