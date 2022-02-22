Свобода слова — спецвипуск програми від 22.02.2022

Свобода слова на ICTV — спецвипуск програми від 23.02.2022

Сьогодні о 21:30 програма «Свобода слова» на ICTV вийде зі спеціальним випуском, щоб глядачі наживо могли відстежувати соціально-політичну ситуацію в країні та закордоном.

У спільному марафоні з інформаційними службами «Вікон» та «Фактів» гості студії проаналізують останні події та їхні наслідки.