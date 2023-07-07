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ICTV / Свобода слова / “Страшніше, ніж дивитися на тіла людей, які лежали на вулицях — було говорити з живими”: Вадим Карпʼяк про найжахливіший спогад за 500 днів війни / 07.07.2023 18:10
07.07.2023 18:10
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“Страшніше, ніж дивитися на тіла людей, які лежали на вулицях — було говорити з живими”: Вадим Карпʼяк про найжахливіший спогад за 500 днів війни

“Страшніше, ніж дивитися на тіла людей, які лежали на вулицях — було говорити з живими”: Вадим Карпʼяк про найжахливіший спогад за 500 днів війни

8 липня минає 500 днів, відколи росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. 

500 днів невиправданих вбивств та руйнувань, кожен з яких безсумнівно став страшним для українців. Проте серед них є той самий день, що пригадується кожному з особливим жахом та болем. Таким спогадом поділився і ведучий “Свободи слова” на ICTV, а нині – розмовної студії марафону “Єдині новини” Вадим Карпʼяк.

Телеведучий пригадує день, коли звільнили Бучу – місто, в якому він проживав разом з дружиною та дітьми до початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого рідні Вадима вимушено поїхали на захід України, а ведучий – на роботу до столичного офісу мовити з підвалу новини. Відтоді Вадим не повертався до дому, аж поки наші воїни не звільнили Київщину від окупанта.

“Наприкінці березня минулого року Бучу звільнили. Офіційно про це повідомили 3 квітня зранку, і я відразу зі знімальною групою поїхав у Бучу, де я живу. Ми все знімали, фільмували.

Це було жахливе видовище. Але мушу зізнатися: страшніше, ніж дивитися на тіла людей, які ще лежали на вулицях,  було говорити з живими.

Тому що я вперше у своєму житті бачив таку готовність говорити. Коли люди бачили, що в тебе є камера – відразу підходили і самі починали розповідати, що довелося пережили під час окупації”, –  пригадує Вадим Карпʼяк.

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Теги: Вадим Карп'як
07.07.2023 18:10

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