Сьогодні ICTV покаже спецвипуск «Свободи слова»

Сьогодні, 22 лютого, о 21:30 програма «Свобода слова» на ICTV вийде зі спеціальним випуском, щоб глядачі наживо могли відстежувати та аналізувати соціально-політичну ситуацію в країні та закордоном. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Наш професійний обов’язок: повноцінно і зважено інформувати громадян про все, що зараз відбувається. Вакуум інформації породжує паніку, стрес і некерованість. Якщо ж громадяни країни знають ‒ хто, що, коли повинен робити для нашої перемоги, то це вже половина успіху. Тому ми, у “Свободі слова” на ICTV, просто робимо свою роботу»

‒ говорить ведучий Вадим Карп’як.

Сьогодні гості ток-шоу розкажуть про найважливіші події цього дня у спільному марафоні з інформаційними службами «Вікон» та «Фактів». Інформацію з перших вуст можна буде почути від представників влади, які безпосередньо приймають рішення.

Трансляцію «Свободи слова» також можна дивитися на офіційних сторінках програми у Facebook чи YouTube.

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