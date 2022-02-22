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ICTV / Свобода слова / Сьогодні ICTV покаже спецвипуск «Свободи слова» / 22.02.2022 16:55
22.02.2022 16:55
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Сьогодні ICTV покаже спецвипуск «Свободи слова»

Сьогодні ICTV покаже спецвипуск «Свободи слова»

Сьогодні, 22 лютого, о 21:30 програма «Свобода слова» на ICTV вийде зі спеціальним випуском, щоб глядачі наживо могли відстежувати та аналізувати соціально-політичну ситуацію в країні та закордоном.

«Наш професійний обов’язок: повноцінно і зважено інформувати громадян про все, що зараз відбувається. Вакуум інформації породжує паніку, стрес і некерованість. Якщо ж громадяни країни знають ‒ хто, що, коли повинен робити для нашої перемоги, то це вже половина успіху. Тому ми, у “Свободі слова” на ICTV, просто робимо свою роботу»

‒ говорить ведучий Вадим Карп’як.

Сьогодні гості ток-шоу розкажуть про найважливіші події цього дня у спільному марафоні з інформаційними службами «Вікон» та «Фактів». Інформацію з перших вуст можна буде почути від представників влади, які безпосередньо приймають рішення.

Трансляцію «Свободи слова» також можна дивитися на офіційних сторінках програми у Facebook чи YouTube.

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Теги: Вадим Карп'як, свобода слова, спецвипуск
22.02.2022 16:55



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