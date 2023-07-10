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ICTV / Свобода слова / “Вивчати англійську необхідно, але не через фільми”: Вадим Карпʼяк висловився щодо законопроєкту про статус англійської мови в кіно / 10.07.2023 18:29
10.07.2023 18:29
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“Вивчати англійську необхідно, але не через фільми”: Вадим Карпʼяк висловився щодо законопроєкту про статус англійської мови в кіно

“Вивчати англійську необхідно, але не через фільми”: Вадим Карпʼяк висловився щодо законопроєкту про статус англійської мови в кіно

На День Конституції президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт 9432 “Про застосування англійської мови в Україні”, серед положень якого є стаття, що сколихнула всю кіноіндустрію і викликала бурхливі дискусії в суспільстві. Йдеться про показ в кінотеатрах всіх англомовних фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами від 2027 року.

Ведучий “Свободи слова” на ICTV та національного марафону “Єдині новини” Вадим Карпʼяк теж обговорив резонансний законопроєкт разом з Іванною Коберник, співзасновницею ГО “Смарт освіта”.

Телеведучий вважає, що знання англійської мови необхідне, але краще зосередитись на методиках вивчення в школах, а не через показ фільмів мовою оригіналу в кінотеатрах.

“Вивчати англійську справді необхідно, але, очевидно, що не через фільми. За статистикою один українець дивиться в кінотеатрах один фільм раз на два роки. Тобто не може йти мова про вивчення англійської через кінотеатри з тією ситуацією, яка зараз є в країні. Але може йти мова про вивчення англійської в школі” – пояснює Вадим Карпʼяк.

Повну розмову про важливість вивчення англійської мови шукайте за посиланням.

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Теги: Вадим Карп'як
10.07.2023 18:29

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