“Вивчати англійську необхідно, але не через фільми”: Вадим Карпʼяк висловився щодо законопроєкту про статус англійської мови в кіно

На День Конституції президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт 9432 “Про застосування англійської мови в Україні”, серед положень якого є стаття, що сколихнула всю кіноіндустрію і викликала бурхливі дискусії в суспільстві. Йдеться про показ в кінотеатрах всіх англомовних фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами від 2027 року.

Ведучий “Свободи слова” на ICTV та національного марафону “Єдині новини” Вадим Карпʼяк теж обговорив резонансний законопроєкт разом з Іванною Коберник, співзасновницею ГО “Смарт освіта”.

Телеведучий вважає, що знання англійської мови необхідне, але краще зосередитись на методиках вивчення в школах, а не через показ фільмів мовою оригіналу в кінотеатрах.

“Вивчати англійську справді необхідно, але, очевидно, що не через фільми. За статистикою один українець дивиться в кінотеатрах один фільм раз на два роки. Тобто не може йти мова про вивчення англійської через кінотеатри з тією ситуацією, яка зараз є в країні. Але може йти мова про вивчення англійської в школі” – пояснює Вадим Карпʼяк.

Повну розмову про важливість вивчення англійської мови шукайте за посиланням.