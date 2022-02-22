Як цивільним готуватися до війни? Поради від ветерана АТО

Ситуація в країні загострюється, агресор викидає нові провокації.

Важливо зберігати холодну голову та бути готовим до будь-яких сценаріїв.

Цивільне населення має знати, як убезпечити себе та як діяти у разі надзвичайних ситуацій.

Під час ефіру Свободи слова на ICTV ветеран російсько-української війни, майор запасу Павло Хазан розповів про порядок підготовки для цивільних.

Почати варто з курсів домедичної допомоги.

Мільйони українців не знають, як правильно накласти шину та зупинити кровотечу, що вже казати про штучне дихання та масаж серця.

Треба брати приклад Ізраїлю, розвивати цю модель і максимально інкримінувати в Україну.

Коли вже в людей будуть базові знання, далі розвивати ці знання більш насиченими курсами. Військові ті, хто перебуває у резерві, все розуміють і знають, що робити. Проблеми більше у цивільного населення.

Нагадаємо, експерти розповіли, що означає визнання “Л/ДНР” Росією.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.