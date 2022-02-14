Video: Головнокомандувач ЗСУ Залужний про можливість нового вторгнення Росії

Гість програми Свобода слова на ICTV від 14 лютого 2022 року — Валерій Залужний. Головнокомандувач Збройних сил України про ймовірність повномасштабного наступу Росії. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 14 лютого 2022 року.