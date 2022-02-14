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Video: Головнокомандувач ЗСУ Залужний про можливість нового вторгнення Росії

Гість програми Свобода слова на ICTV від 14 лютого 2022 року — Валерій Залужний. Головнокомандувач Збройних сил України про ймовірність повномасштабного наступу Росії. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 14 лютого 2022 року.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний про можливість нового вторгнення Росії
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 14 лютого 2022 року — Валерій Залужний.

Головнокомандувач Збройних сил України про ймовірність повномасштабного наступу Росії.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 14 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Головнокомандувач ЗСУ Залужний про можливість нового вторгнення Росії / 14.02.2022 21:31
14.02.2022 21:31

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