Росія визнала незалежність “Л/ДНР”. Що це означає для України?

В ефірі спецформату Свободи слова на ICTV експерти розповіли, чим Україні загрожує визнання “Л/ДНР” та ще до яких кроків може вдатися Кремль.

Політолог Володимир Фесенко наголошує, що небезпечним є не стільки саме визнання псевдореспублік, як закон про взаємодопомогу, який підписав Володимир Путін.

Це означає не тільки постачання зброї, а й введення російських військ. Можливо, у статусі так званих миротворців. Тут виникне ризик прямого зіткнення російських і українських військ.

До такого сценарію потрібно готуватися і військово, і дипломатично.

При цьому Росія своїми діями фактично оголосила руйнацію Мінських домовленостей, щонайменше їх політичної частини.

Після такого має бути нова жорстка хвиля санкцій, відзначає політолог.

Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що наступне рішення Кремля може бути вихід військ на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Таку ж загрозу бачить й правник, очільник Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко.

Є велике питання. Путін його (закон про взаємодопомогу – ред.) підписав у яких межах? Бо згідно з так званими Конституціями так званих “Л/ДНР” вони поширюються на всю територію Донецької та Луганської областей.

Також, на думку Єгора Чернєва, інша небезпека – це поява літаків й іншого серйозного озброєння в окупантів.

Раніше вони мали лише те, що начебто отримали під час захоплення складів.

Хоча Юрій Фесенко запевняє, що Україні все ж є чим реагувати.

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