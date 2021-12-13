Video: Свобода слова — повний випуск від 13.12.2021

На фоні воєнної ескалації з боку Росії, виникають ріст цін, тарифів та енергетична криза. Чи є загроза соціально-економічної дестабілізації? Корупція і нереформована правова система: Що означають американські санкції проти Портнова і Тупицького? Чи витримає країна війну на два фронти? Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13.12.2021