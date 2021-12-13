Що зроблять партнери України, якщо Росія вдасться до військового наступу
Свобода слова — повний випуск від 29.11.2021
Ліквідація Бутусова? Експерти у студії Свободи щодо скандальної перепалки журналіста з Президентом
СБУ про підготовку державного перевороту
Арахамія розповів, чому СБУ тільки тепер відкрила провадження за фактом підготовки держперевороту
Свобода слова — повний випуск від 22.11.2021
Страшний кріт! Всі плани оборони України в безпеці? Арестович відповів по справі Вагнергейту
В керівництві держави є кріт! Державна зрада очима Генерала ЗСУ України
Свобода слова — повний випуск від 13.12.2021
Положення надзвичайної готовності: Президент Зеленський на Свободі слова, 16.03.2020
Як саме перевірятимуть українців на коронавірус — головний санлікар України
Президент Зеленський про правдиву ситуацію з коронавірусом в Україні
Що зупинить повномасштабну війну? — Свобода слова на ICTV від 06.12.2021
Президент заявив про загрозу перевороту — Свобода слова на ICTV від 29.11.2021
Загроза війни. Що відбувається — Свобода слова на ICTV від 22.11.2021
Гібридна світова війна на українському кордоні — Свобода слова на ICTV від 15.11.2021