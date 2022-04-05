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Video: Вадим Карп’як – Про зруйнований будинок, закінчення війни і майбутнє України

“Мені шкода дитячих фотографій, моїх та моєї дружини. У хаті залишився альбом. Мені не шкода речей, це наживне. А фотографії вже не відновиш”. Ведучий Свободи слова на ICTV та один з ведучих Єдиних новин Вадим Карп'як проживав у Бучі до початку повномасштабної війни. За останньою інформацією в будинок влучив снаряд. З 24 лютого він так і не зміг відвідати домівку. Про евакуацію сім’ї, бачення майбутнього України та про підхід до новин в умовах війни розповів Володимиру Павлюку. Дивіться інтервʼю просто зараз на нашому сайті!

Вадим Карп’як – Про зруйнований будинок, закінчення війни і майбутнє України
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“Мені шкода дитячих фотографій, моїх та моєї дружини. У хаті залишився альбом. Мені не шкода речей, це наживне. А фотографії вже не відновиш”.

Ведучий Свободи слова на ICTV та один з ведучих Єдиних новин Вадим Карп’як проживав у Бучі до початку повномасштабної війни. За останньою інформацією в будинок влучив снаряд.

З 24 лютого він так і не зміг відвідати домівку. Про евакуацію сім’ї, бачення майбутнього України та про підхід до новин в умовах війни розповів Володимиру Павлюку.

Дивіться інтервʼю просто зараз на нашому сайті!

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ICTV / Свобода слова / Вадим Карп’як – Про зруйнований будинок, закінчення війни і майбутнє України / 05.04.2022 16:18
05.04.2022 16:18

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