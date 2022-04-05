Вадим Карп’як – Про зруйнований будинок, закінчення війни і майбутнє України
Свобода слова — повний випуск від 13.12.2021
Положення надзвичайної готовності: Президент Зеленський на Свободі слова, 16.03.2020
Як саме перевірятимуть українців на коронавірус — головний санлікар України
Сьогодні ICTV покаже спецвипуск «Свободи слова»
Якими будуть наступні кроки Росії, Заходу та України — Свобода слова на ICTV від 21.02.2022
Вирішальний тиждень для України — Свобода слова на ICTV від 14.02.2022
Чи може зараз дипломатія зупинити російську агресію? — Свобода слова на ICTV від 07.02.2022