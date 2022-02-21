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Video: Усі стволи будуть стріляти, коли Путін прийде | Клімкін про 3 речі, які потрібні Україні від заходу

Гість програми Свобода слова на ICTV від 21 лютого 2022 року — Павло Клімкін. Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про дії, які повинні зробити західний світ для України. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 21 лютого 2022 року.

Усі стволи будуть стріляти, коли Путін прийде | Клімкін про 3 речі, які потрібні Україні від заходу
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 21 лютого 2022 року — Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) про дії, які повинні зробити західний світ для України.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 21 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Усі стволи будуть стріляти, коли Путін прийде | Клімкін про 3 речі, які потрібні Україні від заходу / 21.02.2022 22:53
21.02.2022 22:53

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