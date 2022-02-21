Усі стволи будуть стріляти, коли Путін прийде | Клімкін про 3 речі, які потрібні Україні від заходу

Звернення Президента Зеленського до українського народу
Міністр оборони розповів, чи вводитиметься воєнний стан в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Залужний про можливість нового вторгнення Росії
Свобода слова — повний випуск від 07.02.2022
Очільник МЗС Кулеба про міжнародний тиск на Україну
Володимир Гройсман звернувся до влади – потрібно об’єднуватись!
Міністр оборони Резніков відверто про бойову готовність української армії
Свобода слова — повний випуск від 31.01.2022
Свобода слова — повний випуск від 13.12.2021
Положення надзвичайної готовності: Президент Зеленський на Свободі слова, 16.03.2020
Як саме перевірятимуть українців на коронавірус — головний санлікар України
Президент Зеленський про правдиву ситуацію з коронавірусом в Україні
Якими будуть наступні кроки Росії, Заходу та України — Свобода слова на ICTV від 21.02.2022
Вирішальний тиждень для України — Свобода слова на ICTV від 14.02.2022
Чи може зараз дипломатія зупинити російську агресію? — Свобода слова на ICTV від 07.02.2022
Засідання Радбезу ООН через масштабне вторгнення Росії — Свобода слова на ICTV від 31.01.2022