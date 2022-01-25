Виступ генерал-лейтенанта армії США – ЕКСКЛЮЗИВ Свободи слова на ICTV

В ефірі Свободи слова на ICTV від 24.01.2022 генерал-лейтенант армії США, провідний експерт Центру аналізу європейської політики, екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес розповів про можливість повномасштабного наступу РФ, допомогу США та ставлення до Збройних Сил України.

Генерал-лейтенант армії США вважає, що є висока ймовірність того, що Путін розпочне широкомасштабний наступ у наступні кілька тижнів.

Той факт, що Президент РФ так довго говорив про загрози для Росії й так багато грошей виділяв своїм Збройним Силам, означає те, що він має щось показати своєму населенню.

Однак Бен Ходжес відзначив, що українське військо готове чинити гідний спротив.

Крім того, й українське населення — зовсім інше, ніж було 3-5 років тому.

Я вражений роботою, яку зробили Збройні Сили України. Я бачив українських вояків, ще кілька років тому вони були стійкі, розумні.

Також генерал-лейтенант звернув увагу на співпрацю України та США й заявив, що шанси Путіна низькі, поки “ми повністю об’єднані”.

Я пишаюся тим, що робить моя країна. Державний секретар Блінкен і дипломатична служба послідовні як ніколи. Я радий, що наша адміністрація змінила свою позицію до активнішого протистояння Росії.

Проте експерт розуміє, що проблеми єдності Заходу існують.

Мені спадає на думку, що досі наша союзниця Німеччина не хоче вдаватися до серйозних кроків, які мала б робити країна, яка є лідером у Європі. Вони впораються зі своєю роллю, якщо протистоятимуть Кремлю, який хоче зруйнувати те, що в Європі будувалося десятками років.

Екскомандувач сухопутними військами США додав, що загалом країни-партнери України рухаються у правильному напрямку, але ще не досягли того місця, де ми мали б бути.

Нагадаємо, у США конгресмени запропонували оголосити Україну державою “НАТО-плюс”.

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