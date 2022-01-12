Україна може стати країною “НАТО-плюс” – законопроєкт конгресменів США

Конгресмени у США запропонували оголосити Україну державою “НАТО-плюс”.

Група республіканців-членів Палати представників Конгресу США представили законопроєкт, спрямований на підтримку України.

Він передбачає не лише статус “НАТО-плюс” для України, але й суттєве збільшення військової підтримки Збройних сил, посилення санкцій щодо російського газопроводу Північний потік-2 та запровадження дипломатичних та військових засобів стримування російській агресії.

Проте питання членства України в НАТО залишається відкритим.

Раніше в студії Свободи слова вже обговорювали заяву Голови Мюнхенської безпекової конференції Вольфганга Ішингера про те, що Україні потрібно орієнтуватися на Фінляндію, яка є членом ЄС, проте не НАТО.

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