Україна може стати країною “НАТО-плюс” – законопроєкт конгресменів США

Конгресмени у США запропонували оголосити Україну державою “НАТО-плюс”.
Група республіканців-членів Палати представників Конгресу США представили законопроєкт, спрямований на підтримку України.
Він передбачає не лише статус “НАТО-плюс” для України, але й суттєве збільшення військової підтримки Збройних сил, посилення санкцій щодо російського газопроводу Північний потік-2 та запровадження дипломатичних та військових засобів стримування російській агресії.
Проте питання членства України в НАТО залишається відкритим.Також по темі: Ковідна тисяча для підлітків - усі подробиці Адвокат Петра Порошенка відверто розповів про висунення підозри Люди не споживають інфляцію, вони споживають хліб - Гройсман про "найбільш кричущу проблему"
Раніше в студії Свободи слова вже обговорювали заяву Голови Мюнхенської безпекової конференції Вольфганга Ішингера про те, що Україні потрібно орієнтуватися на Фінляндію, яка є членом ЄС, проте не НАТО.
Нагадаємо, підлітки зможуть отримати тисячу гривень за щеплення від коронавірусу.