Video: Дмитро Кулеба прямо відповів на гострі питання у студії Свободи слова

Гість програми Свобода слова на ICTV від 24 січня 2022 року — Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України прокоментував евакуацію послів США та Великої Британії, тристоронній союз з Великою Британією й Польщею та підтримку та готовність Німеччини надавати допомогу та дав відповіді на інші гострі питання експертів у студії. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 24 січня 2022 року.