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Video: Дмитро Кулеба прямо відповів на гострі питання у студії Свободи слова

Гість програми Свобода слова на ICTV від 24 січня 2022 року — Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України прокоментував евакуацію послів США та Великої Британії, тристоронній союз з Великою Британією й Польщею та підтримку та готовність Німеччини надавати допомогу та дав відповіді на інші гострі питання експертів у студії. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 24 січня 2022 року.

Дмитро Кулеба прямо відповів на гострі питання у студії Свободи слова
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 24 січня 2022 року — Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України прокоментував евакуацію послів США та Великої Британії, тристоронній союз з Великою Британією й Польщею та підтримку та готовність Німеччини надавати допомогу та дав відповіді на інші гострі питання експертів у студії.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 24 січня 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Дмитро Кулеба прямо відповів на гострі питання у студії Свободи слова / 25.01.2022 00:30
25.01.2022 00:30

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