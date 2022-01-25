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Video: Свобода слова — повний випуск від 24.01.2022

Свобода слова на ICTV від 24.01.2022 - дивіться онлайн. Кремль продовжує шантажувати світ війною. Чи зупинять агресора дипломатія, санкції Заходу та обороноздатність України? Дивіться сьогодні о 22:40 у Свободі слова на ICTV.  

Свобода слова — повний випуск від 24.01.2022
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Свобода слова на ICTV від 24.01.2022 – дивіться онлайн.

Кремль продовжує шантажувати світ війною.

Чи зупинять агресора дипломатія, санкції Заходу та обороноздатність України?

Дивіться сьогодні о 22:40 у Свободі слова на ICTV.

 

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 24.01.2022 / 25.01.2022 00:31
25.01.2022 00:31

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