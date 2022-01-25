Video: Свобода слова — повний випуск від 24.01.2022

Свобода слова на ICTV від 24.01.2022 - дивіться онлайн. Кремль продовжує шантажувати світ війною. Чи зупинять агресора дипломатія, санкції Заходу та обороноздатність України? Дивіться сьогодні о 22:40 у Свободі слова на ICTV.