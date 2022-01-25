Video: Резніков про ймовірну дату початку наступу Росії – Свобода слова на ICTV

Гість програми Свобода слова на ICTV від 24 січня 2022 року — Олексій Резніков. Міністр оборони України про ймовірну дату початку наступу. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 24 січня 2022 року.