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Video: Резніков про ймовірну дату початку наступу Росії – Свобода слова на ICTV

Гість програми Свобода слова на ICTV від 24 січня 2022 року — Олексій Резніков. Міністр оборони України про ймовірну дату початку наступу. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 24 січня 2022 року.

Резніков про ймовірну дату початку наступу Росії – Свобода слова на ICTV
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 24 січня 2022 року — Олексій Резніков.

Міністр оборони України про ймовірну дату початку наступу.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 24 січня 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Резніков про ймовірну дату початку наступу Росії – Свобода слова на ICTV / 25.01.2022 00:23
25.01.2022 00:23

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