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ICTV / Свобода слова / Вадим Карп’як став новим учасником PEN Ukraine / 08.10.2021 17:03
08.10.2021 17:03
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Вадим Карп’як став новим учасником PEN Ukraine

Вадим Карп’як став новим учасником PEN Ukraine

Ведучий Свободи слова на ICTV Вадим Карп’як став новим учасником неурядової організації, створеної для захисту свободи слова та прав авторів, сприяння літературному та міжнародному культурному співробітництву, PEN Ukraine, частини міжнародного PEN.

Журналіст, філософ та учасник PEN Ukraine Володимир Єрмоленко вважає, що Вадим Карп’як є інтелектуалом з глибокими знаннями історії та культури:

– Вадим Карп’як є одним із провідних і найвпізнаваніших українських журналістів. Як ведучий “Свободи слова” на ICTV він зарекомендував себе як людина мудрого балансу, тонкого розуму, сміливості та широти горизонту.

Загалом до українського PEN клубу входять письменники, правозахисники, перекладачі, журналісти, науковці-гуманітарії, видавці та культурні менеджери.

Головним питанням для членів організації є “Що я можу зробити для інших?”, а не що “PEN може зробити для мене?”

Нагадаємо, Свобода слова на ICTV почала новий сезон в оновленому форматі.

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Теги: Вадим Карп'як, свобода слова
08.10.2021 17:03



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