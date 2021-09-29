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ICTV / Свобода слова / Нормандський формат: результати, проблеми та можливості розширення / 29.09.2021 14:30
29.09.2021 14:30
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Нормандський формат: результати, проблеми та можливості розширення

Нормандський формат: результати, проблеми та можливості розширення

В ефірі програми Свободи слова від 27.09.2021 Олексій Резніков розповів, чому розглядають можливість зміни нормандського формату.

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Політик пояснив, що Україна не критикує саме нормандський формат як такий.

Не задовольняє результат, якого за 7 років досі немає: війна на Донбасі не завершена, Росія не вивела свої війська.

Саме тому постає питання не про звуження формату, а, навпаки, про його розширення.

– Треба залишати нормандський формат, проте до нього мають долучатися інші партнери.

Міністр зазначив, що нам треба насамперед думати про себе та використовувати всі альянси та формати, які зможуть нас посилювати.

– Ми маємо повчитися прагматизму в Німеччини. Вони вчинили дуже прагматично, коли вирішили завершити Північний потік-2, незважаючи на інтереси України і Балтійських країн.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів, якою буде відповідь України на підписання Угорщиною угоди з “Газпромом”.

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Теги: Олексій Резніков, свобода слова, Україна
29.09.2021 14:30



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