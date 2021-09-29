Нормандський формат: результати, проблеми та можливості розширення

В ефірі програми Свободи слова від 27.09.2021 Олексій Резніков розповів, чому розглядають можливість зміни нормандського формату.Також по темі: Як Лукашенко зруйнував один із планів Путіна
Політик пояснив, що Україна не критикує саме нормандський формат як такий.
Не задовольняє результат, якого за 7 років досі немає: війна на Донбасі не завершена, Росія не вивела свої війська.
Саме тому постає питання не про звуження формату, а, навпаки, про його розширення.
– Треба залишати нормандський формат, проте до нього мають долучатися інші партнери.
Міністр зазначив, що нам треба насамперед думати про себе та використовувати всі альянси та формати, які зможуть нас посилювати.
– Ми маємо повчитися прагматизму в Німеччини. Вони вчинили дуже прагматично, коли вирішили завершити Північний потік-2, незважаючи на інтереси України і Балтійських країн.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів, якою буде відповідь України на підписання Угорщиною угоди з “Газпромом”.