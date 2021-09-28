Це удар по відносинах! Відповідь України на підписання Угорщиною угоди з “Газпромом”

В ефірі програми Свобода слова на ICTV від 27.09.2021 міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина завдала удар по українсько-угорських відносинах, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії.

– Це удар, і ми будемо відповідати. Тут не має бути жалю і співчуттів.

Україна скасувала засідання Комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва, щойно дізналися, що в Угорщину летить російська делегація.

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За словами міністра, це означає, що, підписуючи договір, Угорщина знала про українську позицію.

Дмитро Кулеба зазначає, що такі газові угоди – це спосіб країни вести свою політику, намагаючись “паралельно досягати прогресу з Україною та з Росією”.

– Вони ведуть іншу гру, проте зрештою ця гра заходить у точку конфлікта.

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