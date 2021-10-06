Режисер фільму “Бабин Яр. Контекст” анонсував роботу над новим проектом

В ефірі спец-формату програми Свобода слова на ICTV режисер стрічки “Бабин Яр. Контекст” Сергій Лозниця заявив, що розглядає можливість створення нового фільму про Бабин Яр.

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Режисер планує створити ігрову картину про події конкретно Бабиного Яру.

Потрібних кадрів для кіно немає, але існує хроніка, спогади та велика кількість документів.

На основі цих матеріалів уже готовий сценарій.

– Перший фільм – це контекст. Дайте мені можливість закінчити, і разом з новою стрічкою це буде цілісна картина.

Нагадаємо, у рамках спецформату «Свободи слова» на ICTV історики, активісти та інтелектуали разом з режисером обговорили історичний бекґраунд фільму «Бабин Яр. Контекст».

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