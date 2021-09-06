У новий сезон з новим форматом: «Свобода слова» на ICTV повертається на екрани

Уже сьогодні, 6 вересня, «Свобода слова» на ICTV починає новий сезон в оновленому форматі. Віднині ток-шоу матиме два блоки – онлайновий та ефірний. Трансляція відбуватиметься в сучасній технологічно оснащеній студії та з новою графікою, а глядачів на знімальному майданчику замінять користувачі в соцмережах.

Перший блок ток-шоу розпочинатиметься на сторінках «Свободи слова» в соцмережах о 22:00 і буде присвячений спеціальній, резонансній темі, яку на момент виходу активно обговорюватимуть в онлайн-спільноті. Спікерами цієї частини стануть популярні блогери та лідери думок.

«Нам всім довелося круто змінювати своє життя останні півтора року. І онлайн посів у ньому серйозне місце. Це може подобатися чи ні, але втекти від цього факту вже не вдасться»

– каже ведучий ток-шоу Вадим Карп’як.

Темою онлайн-частини сьогоднішнього ефіру стане питання «Чи треба перейменувати Україну?» Головними опонентами будуть: народний депутат фракції партії “Слуга народу” Юрій Камельчук та історик, народний депутат фракції партії «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович.

Ефірна частина ток-шоу буде присвячена обговоренню загроз з боку Кремля після візиту Володимира Зеленського до США. Серед гостей – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. На онлайн-зв’язку з Мюнхена буде ексміністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін.

Крім того, зміни торкнулися голосування під час ефіру. Віртуальна аудиторія нового сезону отримала назву Прибічники Свободи слова. Зареєстровані на сайті ICTV учасники зможуть дистанційно оцінювати виступи спікерів у студії. У такий спосіб активна частина громадськості отримає свій майданчик для обміну думками з авторитетними блогерами та ньюзмейкерами.

Важливою частиною змін є оновлена графіка у студії та ефірі програми. Інтерактивні екрани від підлоги до стелі транслюватимуть панораму Києва, що створить ефект присутності у місті в реальному часі. Креативна група додала віртуальну частину студії, яка відтворюватиме доповнену реальність – під час ефіру глядачі бачитимуть інфографіку, що допоможе краще сприймати інформацію.

Реєструйтеся за посиланням та щопонеділка беріть участь в онлайн-обговоренні актуальних тем о 22:00. До перегляду «Свободи слова» в телеефірі ICTV приєднуйтесь о 22:50!

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