Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як поділився добіркою улюблених книг, які досі не видані українською мовою.

Всі діляться улюбленими книжками. А я в національний тиждень читання поділюся тими, які мрію прочитати українською.

До списку ввійшли художня й документальна література, а також нон-фікшн книги:

Деніел Мартін Джон Фаулз (за думкою Вадима Карп’яка, ідеальний любовний роман);

(за думкою Вадима Карп’яка, ідеальний любовний роман); Папуга Флобера Джуліан Барнс (біографія письменника Гюстава Флобера, після якої хочеться ознайомитися з творами автора);

(біографія письменника Гюстава Флобера, після якої хочеться ознайомитися з творами автора); Зілот Резе Аслан (історія виникнення християнства);

(історія виникнення християнства); Міф про раціонального виборця Браян Каплан (чому демократії обирають погану політику);

(чому демократії обирають погану політику); Останній хрестовий похід. Епічна подорож Васко да Ґами Найджел Кліф (історія морської мандрівки довкола Африки на Схід);

(історія морської мандрівки довкола Африки на Схід); Пісенна Машина. Всередині фабрики гітів Джон Сібрук (як формувалася попмузика і хто до цього доклав зусиль);

Крім цього, журналіст порекомендував ознайомитися з літературними подкастами Культ Подкаст, Шалені авторки та Dream School.

Нагадаємо, Вадим Карп’як став учасником організації PEN Ukraine, частини міжнародного PEN.

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