Президент заявив про загрозу перевороту — Свобода слова на ICTV від 29.11.2021

Свобода слова на ICTV від 29.11.2021 – дивіться онлайн.

Президент заявив про загрозу перевороту.

Світові політики і економіка відреагували на цю заяву.

Хто провокує дестабілізацію в країн.

На своїй пресконференції Президент України Володимир Зеленський заявив про загрозу державного перевороту.

На це вже відреагували ринки цінних паперів та західні партнери.

Така заява Президента матиме довгострокові наслідки для України.

Дестабілізація ситуації в країні не тільки ззовні, але й зсередини держави – тема нового ефіру Свободи слова на ICTV.

Хто, як і чому розхитує становище – говоримо сьогодні о 22:55.

Відповіді на ці запитання шукатимемо сьогодні в ефірі Свободи слова о 22:55.

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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