Video: Ми працюємо на світових ринках: міністерка економіки про причини підвищення цін – Свобода слова на ICTV

Гість програми Свобода слова на ICTV від 13 грудня 2021 року — Юлія Свириденко. Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України розповіла, чому ціни в Україні зростають і чи можна це зупинити. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13 грудня 2021 року.