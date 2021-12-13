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Video: Ми працюємо на світових ринках: міністерка економіки про причини підвищення цін – Свобода слова на ICTV

Гість програми Свобода слова на ICTV від 13 грудня 2021 року — Юлія Свириденко. Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України розповіла, чому ціни в Україні зростають і чи можна це зупинити. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13 грудня 2021 року.

Ми працюємо на світових ринках: міністерка економіки про причини підвищення цін – Свобода слова на ICTV
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 13 грудня 2021 року — Юлія Свириденко.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України розповіла, чому ціни в Україні зростають і чи можна це зупинити.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13 грудня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Ми працюємо на світових ринках: міністерка економіки про причини підвищення цін – Свобода слова на ICTV / 13.12.2021 23:39
13.12.2021 23:39

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