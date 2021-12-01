Держпереворот: хто, чому, як | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 29.11.2021

Заява президента України Володимира Зеленського про державний переворот спантеличила не лише українське суспільство, а й увесь світ.

У нас є навіть звукова інформація, де представники з України обговорюють з Росією участь Рената Ахметова в перевороті.

Загрозам, що можуть нести такі висловлювання, присвятили крайній ефір Свободи слова.

У монобільшості переконують – слова президента про держпереворот не безпідставні.

Нині поблизу українського кордону майже 100 тисяч російських військових.

Але це вже не вперше для України, нагадує віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Росія агресивно сьогодні себе поводить і навіть через своїх міньйонів, таких як пан Лукашенко, який заявляє, що у випадку агресії буде, так би мовити, допомагати Росії. Для цього в нас є збройні сили, які дадуть відсіч, які займаються цим професійно.

Напередодні в Службі безпеки України заявили, що за фактом планування перевороту відкрили кримінальне провадження. І воно не єдине.

За цей рік працівники лише департаменту кібербезпеки СБУ відкрили понад 40 справ, викрили з півсотні агентів впливу, 15 мереж інтернет агітаторів та ще зо два десятка ботоферм потужністю 150 тисяч акаунтів, розповів керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Що це значить? це ніби то 150 тисяч людей живих, які щось коментують, репостять. Зокрема була така безпрецедентна операція по викриттю хакерського угруповування Армагедон, яке безпосередньо штатно знаходилось в ФСБ РФ і діяло з території Криму.

Натомість народний депутат з фракції “Голос” Ярослав Железняк переконаний – такі гучні заяви можуть мати значно серйозніші економічні наслідки для самих українців.

Буде багато інвестицій в наші країну? Чи ми покращили інвестиційний клімат? Чи багато людей захоче приїхати сюди з туристичним візитом?

Росія вже восьмий рік поспіль воює проти України. Тож для чого було зараз робити заяви про переворот не розуміють і в “Європейській солідарності”.

Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала владу не провокувати ані агресора, ані українське суспільство, а об’єднатися задля подолання спільних загроз.

Ескалація абсолютно можлива. Є купа провалів влади. На жаль багато хто є цим не задоволений. І очевидно Москва буде пробувати цим скористатися. І тому відповідальність влади взяти і скористатися можливістю об’єднати всіх. Ми чекаємо, коли влада доросте до того.

Автор: Костянтин Мельников, Факти ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.