Система впирається – Гетманцев про складнощі процесу детінізації в Україні

В ефірі програми Свобода слова на ICTV голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому за 2020 рік тіньова економіка виросла до 30% ВВП (на 3% більше, ніж у 2019 році).

Детінізація складається з кількох складників. За словами депутата, за останні два роки є позитивні зміни в сальдо ПДВ та податках з підакцизних товарах.

Плюс 40% акцизного податку з палива;

Плюс 50% сальдо ПДВ;

Позитивні дані по акцизному податку з алкоголя.

Проте невирішеними залишається питання з контрабандою та цигарками.

Як стверджує Данило Гетманцев, труднощі з вирішенням цих проблем виникають тому, що “система впирається”.

— Неможливо будувати тіньову систему всіма силами 28 років, а потім очікувати, що за один день все зміниться, – прокоментував голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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