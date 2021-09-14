На що насправді мають піти гроші МВФ в Україні – Герасимов звернувся до Слуг народу

В ефірі програми Свобода слова на ICTV співголова фракції “Європейська Солідарність” Артур Герасимов закликав “Слугу народу” проголосувати за законопроект 6006 щодо збільшення фінансування першочергових соціальних видатків.

Депутат запропонував направити кошти, надані Міжнародним валютним фондом, на підтримку вразливих верств населення.

– Ми просимо дослухатися до цих порад. Це піде вам в карму, – заявив Артур Герасимов.

За словами депутата,

20 мільярдів гривень мають бути використані на пільги та житлові субсидії;

23 мільярди – на “тринадцяту” пенсію;

10 мільярдів – на виплату боргів військовим;

8,25 мільярда – на створення прозорого фонду для подолання COVID-19.

Нагадаємо, з 6 вересня Свобода слова на ICTV виходить в оновленому форматі. Відтепер прибічники програми можуть голосувати, підтримувати спікерів, коментувати та залишати реакції.

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