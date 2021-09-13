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Video: Голова Верховної Ради України повторно захворів на коронавірус – все про самопочуття Разумкова

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Дмитро Разумков. Голова Верховної Ради України про повторне захворювання на коронавірус та вакцинацію в Україні Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.

Голова Верховної Ради України повторно захворів на коронавірус – все про самопочуття Разумкова
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Дмитро Разумков.

Голова Верховної Ради України про повторне захворювання на коронавірус та вакцинацію в Україні

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Голова Верховної Ради України повторно захворів на коронавірус – все про самопочуття Разумкова / 13.09.2021 23:19
13.09.2021 23:19

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