Video: Голова Верховної Ради України повторно захворів на коронавірус – все про самопочуття Разумкова

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Дмитро Разумков. Голова Верховної Ради України про повторне захворювання на коронавірус та вакцинацію в Україні Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.