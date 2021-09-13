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Video: Білорусь багатша за Україну! Україні потрібно брати з Білорусі приклад?

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Данило Гетманцев. Народний депутат, фракція партії «Слуга народу», голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про економічний розвиток Білорусі і чи потрібно Україні брати з неї приклад. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.

Білорусь багатша за Україну! Україні потрібно брати з Білорусі приклад?
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Данило Гетманцев.

Народний депутат, фракція партії «Слуга народу», голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про економічний розвиток Білорусі і чи потрібно Україні брати з неї приклад.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Білорусь багатша за Україну! Україні потрібно брати з Білорусі приклад? / 13.09.2021 22:27
13.09.2021 22:27

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