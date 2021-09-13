Video: Білорусь багатша за Україну! Україні потрібно брати з Білорусі приклад?

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Данило Гетманцев. Народний депутат, фракція партії «Слуга народу», голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про економічний розвиток Білорусі і чи потрібно Україні брати з неї приклад. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.