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Video: Україні не слід орієнтуватись на Білорусь – Рева розповів чому

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Андрій Рева. Міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.) про ностальгію за СРСР та про змагання з Білоруссю. Андрій Рева заявив, що в України є кращі приклади для наслідування, ніж Білорусь: “Поруч з нами є інші приклади: республіка Польща, Литва, Латвія, Естонія. Вони пішли зовсім іншим шляхом, ніж пішли Білорусь і Російська Федерація. Вони показали нам на практиці, що можна зовсім іншим шляхом досягти набагато кращих результатів, у тому числі в добробуті людей”. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.

Україні не слід орієнтуватись на Білорусь – Рева розповів чому
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Андрій Рева.

Міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.) про ностальгію за СРСР та про змагання з Білоруссю.

Андрій Рева заявив, що в України є кращі приклади для наслідування, ніж Білорусь: “Поруч з нами є інші приклади: республіка Польща, Литва, Латвія, Естонія. Вони пішли зовсім іншим шляхом, ніж пішли Білорусь і Російська Федерація. Вони показали нам на практиці, що можна зовсім іншим шляхом досягти набагато кращих результатів, у тому числі в добробуті людей”.

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Україні не слід орієнтуватись на Білорусь – Рева розповів чому / 13.09.2021 22:33
13.09.2021 22:33

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