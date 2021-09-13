Video: Україні не слід орієнтуватись на Білорусь – Рева розповів чому

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Андрій Рева. Міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.) про ностальгію за СРСР та про змагання з Білоруссю. Андрій Рева заявив, що в України є кращі приклади для наслідування, ніж Білорусь: “Поруч з нами є інші приклади: республіка Польща, Литва, Латвія, Естонія. Вони пішли зовсім іншим шляхом, ніж пішли Білорусь і Російська Федерація. Вони показали нам на практиці, що можна зовсім іншим шляхом досягти набагато кращих результатів, у тому числі в добробуті людей”. Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.