Порошенко повертається в Україну: що буде далі?

Народний депутат та п’ятий президент Петро Порошенко повернеться в Україну 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави. Наразі політик перебуває в Брюсселі.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської солідарності.

Нардеп звернувся до влади із закликом не лякати арештом в аеропорту й не витрачати кошти на незаконне спостереження та прослуховування.

Також політик радить офісу Зеленського “менше демонструвати свій страх через провладні ЗМІ”.

Своєю чергою адвокат Порошенка Ігор Головань розповів, що Печерський суд вже ухвалив рішення про затримання та примусове доставлення до суду народного депутата.

Крім цього, вже є клопотання Офісу генерального прокурора про застосування до Порошенка запобіжного заходу, заявив адвокат.

Захисник Петра Порошенка також відзначив, що народного депутата про розгляд подібних клопотань мали б повідомити завчасно.

Раніше в студії Свободи слова Ігор Головань вже розповідав, які помилки були допущені під час оголошення підозри народному депутатові.

Нагадаємо, Україна може стати країною “НАТО-плюс”.

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