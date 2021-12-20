Загрози і виклики 2022 року для України і світу — Свобода слова на ICTV від 20.12.2021

Свобода слова на ICTV від 20.12.2021 – дивіться онлайн.

Сьогодні останній випуск Свободи слова на ICTV у цьому році.

Ми не будемо підсумовувати рік минулий, а спробуємо подивитись у рік майбутній.

Що ж нас чекає у 2022 році?

Світ опинився буквально за крок до катастрофи — великої війни в центрі Європи.

Ми чекаємо, як буде розвиватись українська економіка, що буде з українськими зарплатами, пенсіями й цінами.

Тому що Національний банк дивиться на перспективи позитивно в майбутнє.

Нам теж хочеться цього позитиву, тому сьогодні будемо в тому числі розпитувати прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Що ж нам принесе економіка у 2022 році.

Також поцікавимось, які будуть тарифи на житлово-комунальні послуги, тому що відповідно до Меморандуму з МВФ вони від 1 травня повинні вийти на ринковий рівень, а це відчутно більше, ніж ми платимо зараз.

Поговоримо також про загрози економічної кризи.

Ці всі процеси прогнозуємо разом з політичними силами та прем’єр-міністром о 22:45.

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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