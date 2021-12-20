Загрози і виклики 2022 року для України і світу — Свобода слова на ICTV від 20.12.2021

Свобода слова на ICTV від 20.12.2021 – дивіться онлайн.
Сьогодні останній випуск Свободи слова на ICTV у цьому році.
Ми не будемо підсумовувати рік минулий, а спробуємо подивитись у рік майбутній.
Що ж нас чекає у 2022 році?
Світ опинився буквально за крок до катастрофи — великої війни в центрі Європи.
Ми чекаємо, як буде розвиватись українська економіка, що буде з українськими зарплатами, пенсіями й цінами.
Тому що Національний банк дивиться на перспективи позитивно в майбутнє.
Нам теж хочеться цього позитиву, тому сьогодні будемо в тому числі розпитувати прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Що ж нам принесе економіка у 2022 році.Також по темі: Вадим Карп'як поділився добіркою улюблених книг Повномасштабна війна близько? | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 06.12.2021 Свобода слова — повний випуск від 13.12.2021
Також поцікавимось, які будуть тарифи на житлово-комунальні послуги, тому що відповідно до Меморандуму з МВФ вони від 1 травня повинні вийти на ринковий рівень, а це відчутно більше, ніж ми платимо зараз.
Поговоримо також про загрози економічної кризи.
Ці всі процеси прогнозуємо разом з політичними силами та прем’єр-міністром о 22:45.
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua