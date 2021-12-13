Video: У сховищах нормальні запаси газу: Вітренко запевнив, що опалювальний сезон пройде без перебоїв

Гість програми Свобода слова на ICTV від 13 грудня 2021 року — Юрій Вітренко. Голова правління НАК «Нафтогаз України» розповів про запаси газу та прогнози на опалювальний сезон 2021-2022. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13 грудня 2021 року.