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Video: У сховищах нормальні запаси газу: Вітренко запевнив, що опалювальний сезон пройде без перебоїв

Гість програми Свобода слова на ICTV від 13 грудня 2021 року — Юрій Вітренко. Голова правління НАК «Нафтогаз України» розповів про запаси газу та прогнози на опалювальний сезон 2021-2022. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13 грудня 2021 року.

У сховищах нормальні запаси газу: Вітренко запевнив, що опалювальний сезон пройде без перебоїв
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 13 грудня 2021 року — Юрій Вітренко.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» розповів про запаси газу та прогнози на опалювальний сезон 2021-2022.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13 грудня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / У сховищах нормальні запаси газу: Вітренко запевнив, що опалювальний сезон пройде без перебоїв / 13.12.2021 23:26
13.12.2021 23:26

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