Video: Адвокат Петра Порошенка відверто розповів про висунення підозри

Гість програми Свобода слова на ICTV від 20 грудня 2021 року — Ігор Головань. Адвокат Петра Порошенка про висунення підозри 5 Президенту України. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 20 грудня 2021 року.