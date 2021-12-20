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Video: Адвокат Петра Порошенка відверто розповів про висунення підозри

Гість програми Свобода слова на ICTV від 20 грудня 2021 року — Ігор Головань. Адвокат Петра Порошенка про висунення підозри 5 Президенту України. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 20 грудня 2021 року.

Адвокат Петра Порошенка відверто розповів про висунення підозри
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 20 грудня 2021 року — Ігор Головань.

Адвокат Петра Порошенка про висунення підозри 5 Президенту України.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 20 грудня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Адвокат Петра Порошенка відверто розповів про висунення підозри / 20.12.2021 23:51
20.12.2021 23:51

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