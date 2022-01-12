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ICTV / Свобода слова / Ковідна тисяча для підлітків – усі подробиці / 12.01.2022 09:00
12.01.2022 09:00
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Ковідна тисяча для підлітків – усі подробиці

Ковідна тисяча для підлітків – усі подробиці

Підлітки віком від 12 до 18 років також зможуть отримати тисячу гривень за щеплення від коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати окрему програму виплати для вакцинованих неповнолітніх відповідно до програми “єПідтримка”.

Як доповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уже понад 6,7 млн українців подали відповідні заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави.

Раніше в ефірі Свободи слова на ICTV перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко розповідала, що завдання ковідної тисячі – стимулювати попит у сферах, які постраждали під час локдаунів, а не “бездумно роздавати гроші”.

Важливо, щоб цей механізм не спричинив зростання інфляції.

Нагадаємо, у фінальному ефірі Свободи слова на ICTV у 2021 році політики обговорили загрози й виклики 2022 року для України та світу.

Також по темі: Вадим Карп'як поділився добіркою улюблених книг Люди не споживають інфляцію, вони споживають хліб - Гройсман про "найбільш кричущу проблему" Ми працюємо на світових ринках: міністерка економіки про причини підвищення цін - Свобода слова на ICTV

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Теги: Володимир Зеленський, свобода слова
12.01.2022 09:00



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