Ковідна тисяча для підлітків – усі подробиці

Підлітки віком від 12 до 18 років також зможуть отримати тисячу гривень за щеплення від коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати окрему програму виплати для вакцинованих неповнолітніх відповідно до програми “єПідтримка”.

Як доповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уже понад 6,7 млн українців подали відповідні заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави.

Раніше в ефірі Свободи слова на ICTV перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко розповідала, що завдання ковідної тисячі – стимулювати попит у сферах, які постраждали під час локдаунів, а не “бездумно роздавати гроші”.

Важливо, щоб цей механізм не спричинив зростання інфляції.

Нагадаємо, у фінальному ефірі Свободи слова на ICTV у 2021 році політики обговорили загрози й виклики 2022 року для України та світу.

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