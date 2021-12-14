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Video: Люди не споживають інфляцію, вони споживають хліб – Гройсман про “найбільш кричущу проблему”

Гість програми Свобода слова на ICTV від 13 грудня 2021 року — Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» розкритикував владу та зростання цін. Він відзначив, що зараз будь-які витрати є болісними для українців. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13 грудня 2021 року.

Люди не споживають інфляцію, вони споживають хліб – Гройсман про “найбільш кричущу проблему”
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 13 грудня 2021 року — Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» розкритикував владу та зростання цін.

Він відзначив, що зараз будь-які витрати є болісними для українців.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13 грудня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Люди не споживають інфляцію, вони споживають хліб – Гройсман про “найбільш кричущу проблему” / 14.12.2021 18:13
14.12.2021 18:13

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