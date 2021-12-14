Video: Люди не споживають інфляцію, вони споживають хліб – Гройсман про “найбільш кричущу проблему”

Гість програми Свобода слова на ICTV від 13 грудня 2021 року — Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» розкритикував владу та зростання цін. Він відзначив, що зараз будь-які витрати є болісними для українців. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 13 грудня 2021 року.