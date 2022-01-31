Засідання Радбезу ООН через масштабне вторгнення Росії — Свобода слова на ICTV від 31.01.2022

Свобода слова на ICTV від 31.01.2022 – дивіться онлайн.

Засідання Радбезу ООН через масштабне вторгнення Росії

Кремль все заперечує.

Чи перебільшена загроза війни.

Гості програми:

Олексій Данілов, Секретар Ради національної безпеки та оборони України

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України

Александр Вершбоу, заступник генерального секретаря НАТО (2012-2016 рр.), Посол США в Російській Федерації (2001-2005 рр.)

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України

Ольга Мусафірова, власна кореспондентка в Україні, «Новая газета»

Юрій Романенко, політолог

Володимир Фесенко, політолог

Сергій Щербина, журналіст, головний редактор «РБК-Україна»

Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження»

Також по темі: Гончаренко емоційно став на захист Порошенка Виступ генерал-лейтенанта армії США - ЕКСКЛЮЗИВ Свободи слова на ICTV Що зупинить повномасштабну війну? | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 24.01.2022 Сьогодні у Свободі слова на ICTV ми говоримо про те, що найбільше цікавить українців і не тільки – загроза війни перебільшена чи вона така, як її змальовують західні партнери?

Серед гостей міністр внутрішніх справ, який розкаже про арешт підозрюваних у спробі дестабілізації ситуації в країні.

Буде американський дипломат, колишній посол від США в Росії, колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу.

Говоритимемо, як американський політикум це сприймає, які шанси України на вступ до НАТО.

Також буде тема коронавірусу. За оцінками, до кінця цього тижня українці матимуть критичну ситуацію – від 39 тисяч до 60 тисяч.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також завітає до Свободи слова.

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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