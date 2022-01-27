Що зупинить повномасштабну війну? | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 24.01.2022

Українські військові вивчають різні сценарії нової агресії Кремля.

Щоправда, у Генштабі передумов для вторгнення російських військ на нашу територію не бачать.

Мовляв, на українсько-російському кордоні Москва поки не створила і не підтягнула жодного ударного угрупування, яке свідчило б про ймовірний наступ.

Але міністр оборони Олексій Резніков переконує: наше військо готове дати відсіч. А міжнародні партнери обіцяють допомогти з озброєнням.

Ми ведемо перемовини по всіх наших потребах. Розкривати нюанси, що саме, і в який спосіб, і в якій кількості, і коли ми отримаємо від наших партнерів, вибачте, я не можу. Але повірте що в тій допомозі є дуже багато речей, про які ми з вами мріяли раніше.

Водночас колишній президент Польщі й друг України Александр Кваснєвський переконаний: Росія добре усвідомлює наслідки збройної агресії, тому на неї не наважиться.

Однак вона продовжить гібридні атаки у різних сферах – інформаційній, енергетичній та економічній.

Головна мета Москви – посіяти паніку і розбрат в Україні.

Мы как НАТО, как Запад, как Польша должны делать все, чтобы поддержать стабильную и независимую Украину. Я думаю, что политические меры, которые были приняты в последние дни, положительные.

Через напруженість у суспільстві й нарощування військ на російсько-українському кордоні Рада Нацбезпеки та оборони напередодні провела перше цьогоріч засідання.

Після нього урядовці у програмі Свобода слова заявили: підстав для паніки немає.

Гібридні атаки росіян нам поки що вдається відбивати.

Економіка розвивається, а енергетична криза нам не загрожує.

Проте ексміністр закордонних справ Паво Клімкін зазначає, що не все так добре.

Ми тільки що бачили прем’єра, який виступав під гаслом “все спокійно”. Але цінні папери досягли рекордних рівнів. Ми фактично відрізані від фінансових ринків.

Та в МЗС визнають – це так фінансові ринки відреагували на початок евакуації деяких посольств в Україні.

Міністр наголошує: підстав для виїзду з країни немає.

Зі 129 посольств 125 працюють у звичайному режимі й небезпеки для своїх працівників не бачать.

Так само й міжнародні організації ЄС, НАТО свою діяльність згортати не будуть, зазначає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Вони поінформували сьогодні МЗС, що не мають підстав для евакуації, продовжують працювати в повному штаті і з родинами. Я жодним чином не хочу применшити рівень загрози, але все має робитися вчасно і продумано.

Водночас український політикум сподівається, що міжнародна спільнота таки дотисне Путіна і він вгамується.

Однак скільки триватимуть перемовини з Москвою, ніхто прогнозувати не береться.

Щоправда, визнають, аби посилити свої позиції, Кремль час від часу вдаватиметься до провокацій та шантажу.

Наприклад, зараз заговорили про можливе визнання так званих ЛДНР.

У вітчизняному ж МЗС переконані – насправді цього не станеться.

Просто Путін хоче натиснути на Україну під час перемовин у мінському та норманському форматах.

Автор: Олег Корнієнко, Факти ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.