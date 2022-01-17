Video: Гончаренко емоційно став на захист Порошенка

Гість програми Свобода слова на ICTV від 17 січня 2022 року — Олексій Гончаренко. Народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність» про ситуацію навколо п'ятого Президента України Петра Порошенка Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 17 січня 2022 року.