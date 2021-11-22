Загроза війни. Що відбувається — Свобода слова на ICTV від 22.11.2021

Свобода слова на ICTV від 22.11.2021 – дивіться онлайн.

Розвідка попереджає: стотисячна російська армія готова до вторгнення

Опозиція звинувачує: влада відволікає від Вагнергейту

Влада закликає: не розхитуйте країну на фоні воєнної загрози.

Що насправді відбувається із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну?

З одного боку, опозиція каже, що попередження влади від імені розвідки й західних джерел може бути лише відволіканням уваги від Вагнергейту.

З іншого боку, влада апелює до того, що ситуація серйозна (100 тисяч російських військових на кордоні) та просить не розхитувати човен, коли загроза реальна як ніколи.

Якщо загроза реальна, чому ми не бачимо спеціального засідання парламенту, засідання Кабінету міністрів, мобілізації територіальної оборони та підготовки на всіх рівнях до повноцінної широкомасштабної воєнної кампанії?

Гості програми:

Олексій Резніков, міністр оборони України

Олексій Арестович, спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії «Голос»

Михайло Забродський, народний депутат, «Європейська солідарність»

Олександр Качура, народний депутат, «Слуга народу»

Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної Ради США

Відповіді на ці запитання шукатимемо сьогодні в ефірі Свободи слова о 22:45.

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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