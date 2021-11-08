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Свобода слова — повний випуск від 08.11.2021
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Свобода слова на ICTV від 08.11.2021 – дивіться онлайн.

Україна серед лідерів за смертністю

Невакцинованих відсторонюють від роботи

На кого чекає ковідна амністія

І чи закриє Європа кордон для українців?

 

 

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 08.11.2021 / 08.11.2021 14:21
08.11.2021 14:21

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